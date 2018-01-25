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В Киеве Mazda влетела в Lanos, который затем зацепил микроавтобус, есть пострадавший

В Киеве перед Дарницким мостом на развороте произошло тройное ДТП, есть пострадавший

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Водитель Mazda не успел отреагировать на маневр Daewoo Lanos и влетел ему в заднюю часть.

В результате чего автомобиль Mazda отбросило вправо на бордюрный камень, а Daewoo Lanos развернуло на 180 градусов. Daewoo Lanos зацепил микроавтобус Volkswagen Transporter.

Медики оказали помощь водителю Mazda. Другие участники аварии не пострадали.

Из-за ДТП на Дарницком мосту со стороны левого берега образовался затор.

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