В Киеве Mazda влетела в Lanos, который затем зацепил микроавтобус, есть пострадавший
25 января, 2018, 14:43
В Киеве перед Дарницким мостом на развороте произошло тройное ДТП, есть пострадавший
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Водитель Mazda не успел отреагировать на маневр Daewoo Lanos и влетел ему в заднюю часть.
В результате чего автомобиль Mazda отбросило вправо на бордюрный камень, а Daewoo Lanos развернуло на 180 градусов. Daewoo Lanos зацепил микроавтобус Volkswagen Transporter.
Медики оказали помощь водителю Mazda. Другие участники аварии не пострадали.
Из-за ДТП на Дарницком мосту со стороны левого берега образовался затор.
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