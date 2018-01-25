В Греции археологи нашли мастерскую по обработке металлов возрастом 4 тысячи лет

25 января, 2018, 18:40

Под пирамидальным холмом на греческом острове Даскалио археологи обнаружили сложную систему дренажа и огромную мастерскую по обработке металлов

Об этом сообщает IFLScience.

Возраст этих сооружений, по мнению британских ученых из Кембриджа, превышает 4 тысячи лет.

Ученые считают, что в третьем тысячелетии до нашей эры строители сделали на этом островке ступенчатые террасы и покрыли их белым камнем, который привезли с острова Наксос, который расположен на расстоянии 10 километров от Даскалио. Это – самая большая искусственная структура, построенная на Кикладских островах в южной части Эгейского моря.

На острове также нашли следы сети дренажных каналов и мастерские, где велась обработка металла. В 2017 году ученые обнаружили две мастерские, в которых нашлось множество обломков металла, свинцовый топор, формы для отливки бронзовых кинжалов и наконечников копий.

Директор раскопок Майкл Бойд из университета Кембриджа рассказал: "То, что мы видим здесь с металлообрабатывающими и другими мастерскими, является зачатками урбанизации. То есть это было объединение удаленных общин в сеть, сосредоточенную в одном месте".

Найдены и фрагменты керамических емкостей для плавки металла. В самом конце сезона раскопок была обнаружена уцелевшая глиняная плавильная печь, но ее еще только будут исследовать.

По информации издания, поскольку на островке нет залежей руды, сырье, вероятно, завозили с материка.

"Учитывая эти данные, мы должны пересмотреть то, что мы знаем о тогдашних путях обмена", – подчеркнули археологи.