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В Днепре оштрафовали 300 предприятий за то, что не убрали снег и не посыпали дороги

В Днепре за неделю составили более 300 админпротоколов на предприятия, которые не убирают снег и не посыпают прилегающую территорию

Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко, передает пресс-служба ведомства

Он отмечает, что арендаторы должны это делать сами. Из-за их безответственности много тротуаров города остаются неочищенными от снега и льда.

"В прошлом году городским советом было принято решение об изменении правил благоустройства. И в этих правилах четко прописано, что собственники и арендаторы обязаны в течение года держать в должном состоянии свою придомовую территорию. Коммунальная техника работает. Но на самом деле это зона ответственности арендаторов зданий и помещений. Это касается и ОСМД", - добавил он.

Размер штрафа за такое нарушение составляет до 1700 грн.

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