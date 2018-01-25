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В центре Киева пытались поджечь МАФ московского патриархата

Сотрудники Нацполиции задержали двух киевлян, которые пытались поджечь здание московского патриархата

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ночь на 25 января двое неизвестных пытались поджечь малую архитектурную форму на территории Десятинного монастыря. Церковнослужитель оперативно сообщил об этом правоохранителям, которые немедленно выехали на место событий.

Опросив заявителя, стражи порядка выяснили, что поджечь здание пытались двое мужчин 33 и 36 лет. В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью. Все это изъяли на направили на экспертное исследование.

Сообщается, что ранее мужчины не привлекались к уголовной ответственности.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества". Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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