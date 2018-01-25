Украинцев станет меньше на 7,8 млн до 2050 года. Как сократится население Восточной Европы и почему. Данные ООН

25 января, 2018, 12:49

Согласно подсчетам ООН, количество населения Украины, а также еще девяти стран Восточной Европы, значительно сократится в течение следующих 30 лет

Об этом сообщает издание Quartz со ссылкой на данные ООН.

Согласно результатам исследования, в Восточной Европе находятся все страны из первой десятки списка государств, где население сокращается быстрее всего.

Это, в частности, Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша и Венгрия. Было подсчитано, что количество населения в них сократится на 15% или даже больше до 2050 года.

Например, в Болгарии количество населения, которое по состоянию на 2017 год составляло 7 млн человек, должно сократиться до 5,4 млн человек в 2050 году.

Украине также предсказывают неутешительную ситуацию: за 33 года количество населения уменьшится с 44,2 млн человек до 36,4 млн человек.

Как рассказывает Томас Соботка - ведущий исследователь Центра Виттгенштейна, который анализирует динамику численности населения - большое количество посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы испытывают серьезный демографический спад.

"И, более того, многие из них уже имели массовое снижение численности населения за последние 25 лет", - подчеркнул он.

По словам Соботки, население по меньшей мере 11 стран сократилось на более чем 10% с 1989 года, среди них Болгария, Румыния и Украина.

Он добавил, что на такие данные влияют три фактора: снижение уровня рождаемости, массовая миграция и высокий уровень смертности.

"Таким образом, в то время как западные и южные европейские страны принимают много иммигрантов, что в значительной мере компенсирует последствия низкой рождаемости, восточная Европа находится в двойном в тупике, испытывая на себе как эффект миграции, так и низкий уровень рождаемости", - заключил Соботка.