Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки, - экс-командующий силами США удивлен продажей оружия
Об этом он заявил во время брифинга, сообщает "Голос Америки".
Генерал рассказал о своем визите на Харьковский танковый завод:
"Я увлекаюсь историей и слышал про Харьковский танковый завод. Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, самый знаменитый танк Второй мировой там был разработан и производился. Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это? - "Это на экспорт" - "Экспорт? Вы просите Javelin (противотанковые ракетные комплексы, - ред.), а сами экспортируете танки?", - удивился Годжес.
Американский военный связал недостаточную координацию в оборонной сфере Украины с нехваткой прозрачности в этой области.
"Они имеют техническую возможность производить действительно очень красивые вещи, но из-за того, каким образом построена их оборонная промышленность и недостаточной прозрачности, они не покупают или не могут себе позволить. Я не эксперт, но они могли бы производить больше, но мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор", - сказал Годжес.
Генерал также заявил, что Javelin в Украине способны заставить Россию пересмотреть свое поведение и изменить восприятие конфликта на Донбассе.
- Напомним, в августе СМИ сообщали, что Пентагон рекомендует передать Украине системы Javelin на $50 млн.
- Впоследствии Государственный департамент США сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
- 16 января 2018 года посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно.
- ВСУ заявили, что они уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
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