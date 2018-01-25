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Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки, - экс-командующий силами США удивлен продажей оружия


фото: AP Photo
Экс-командующий сухопутных войск США в Европе Бен Годжес рассказал, что его поразила неразвитость координации в оборонном секторе Украины, когда страна продает оружие во время войны

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает "Голос Америки".

Генерал рассказал о своем визите на Харьковский танковый завод:

"Я увлекаюсь историей и слышал про Харьковский танковый завод. Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, самый знаменитый танк Второй мировой там был разработан и производился. Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это? - "Это на экспорт" - "Экспорт? Вы просите Javelin (противотанковые ракетные комплексы, - ред.), а сами экспортируете танки?", - удивился Годжес.

Американский военный связал недостаточную координацию в оборонной сфере Украины с нехваткой прозрачности в этой области.

"Они имеют техническую возможность производить действительно очень красивые вещи, но из-за того, каким образом построена их оборонная промышленность и недостаточной прозрачности, они не покупают или не могут себе позволить. Я не эксперт, но они могли бы производить больше, но мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор", - сказал Годжес.

Генерал также заявил, что Javelin в Украине способны заставить Россию пересмотреть свое поведение и изменить восприятие конфликта на Донбассе.

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