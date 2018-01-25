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Украина надеется получить транш МВФ через 4 месяца


фото: youtube
Украина надеется получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в мае 2018 года

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что до мая, а может и раньше, условия будут выполнены", - сказал Данилюк.

Глава Минфина назвал среди основных условий принятие закона об антикоррупционном суде и назначение главы Национального банка.

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