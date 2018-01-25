Украина надеется получить транш МВФ через 4 месяца
25 января, 2018, 11:17
Украина надеется получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в мае 2018 года
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".
"Я надеюсь, что до мая, а может и раньше, условия будут выполнены", - сказал Данилюк.
Глава Минфина назвал среди основных условий принятие закона об антикоррупционном суде и назначение главы Национального банка.
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- Напомним, ранее Нацбанк повысил учетную ставку из-за инфляции и задержки транша МВФ.
- Украина для получения очередного транша МВФ должна принять законы о приватизации, антикоррупционном суде и урегулировать газовый вопрос.
- По прогнозу Международного рейтингового агентства Fitch, Украина получит транш от МВФ в следующем году в размере $1,9 млрд.
- В НБУ заявили, что следующий транш кредита МВФ поступит в Украину во втором квартале 2018 года.
- В МВФ назвали условия, при которых Украина получит новый транш.
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