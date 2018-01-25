Ученые научились создавать "летающие" 3D изображения, которых можно коснуться

25 января, 2018, 14:50

Ученые из Университета Бригама Янга (штат Юта, США) создали лазерный дисплей, который способен транслировать 3D-изображение в воздухе

Об этом пишет The Guardian.

От голограмм отличаются тем, что их можно рассматривать со всех сторон, не перекрывая источник света.

Технология, которая получила название "оптической ловушки", работает с использованием техники, больше похожей на научную фантастику в стиле "Железного человека".

"Вы захватываете долю невидимым или почти невидимым" буксирным лучом (как из фильма" Стар трек")", - объясняет ведущий исследователь Даниэль Смолли.

"Затем вы перетаскиваете ее вокруг каждой точки изображения. Когда она находится в правильном месте, вы светите на нее красным, зеленым или синим лазером, чтобы доля начала иллюминировать, и создаете таким образом изображение точка за точкой, перетаскивая эту целлюлозну долю вокруг", - добавляет он.

В результате, изображение как будто печатается в воздухе с помощью 3D-принтера, где каждая частица летает с огромной скоростью.

Технология пока что позволяет создавать очень маленькие рисунки - спирали, бабочки, узоры, - размером в несколько миллиметров. На создание больших объектов пока уходит много времени, поэтому увидеть их можно только через камеру с большой выдержкой.

Эту проблему можно решить, увеличив количество частиц, создающих изображение, или же постоянно добавлять новые, если какие-то из них "потеряются". "В конце концов, они почти ничего не стоят" , - говорит Смолли.

Новый дисплей позволяет воплотить в реальность научно-фантастические идеи больше, чем голограммы, которые способны четко передавать изображение только между проектором и зрителем. Достаточно увеличить угол обзор, и картинка исчезнет.

Даниэль Смолли из Университета Бригама Янга имитирует сцену голограммы с принцессой Леей из фильма "Звездные войны". На создание изображения, которое можно увидеть только через камеру с большой выдержкой, ушло целых 40 секунд.

Другой вид дисплея - "волометричний" - работает по принципу быстрого вращения поверхности, на которой рисуется изображение. Однако пользователь не сможет, например, дотронуться до него или засунуть в него палец.

Смолли вдохновил фильм "Железный человек", который вышел уже больше десяти лет назад. В нем изобретатель Тони Старк использует 3D-дисплей вместо обычного компьютера и управляет изображением жестами рук.

"Мне казалось это возможным, но потом я задумался: ведь когда Тони Старк трогает изображение, он должен закрывать собой проектор или другой источник света, - говорит он. - Там, пожалуй, должны летать какие-то нанороботы-прожекторы. Странно, что наша технология не бесконечно далека от этой идеи ".