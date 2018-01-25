Ученые научились создавать "летающие" 3D изображения, которых можно коснуться
Об этом пишет The Guardian.
От голограмм отличаются тем, что их можно рассматривать со всех сторон, не перекрывая источник света.
Технология, которая получила название "оптической ловушки", работает с использованием техники, больше похожей на научную фантастику в стиле "Железного человека".
"Вы захватываете долю невидимым или почти невидимым" буксирным лучом (как из фильма" Стар трек")", - объясняет ведущий исследователь Даниэль Смолли.
"Затем вы перетаскиваете ее вокруг каждой точки изображения. Когда она находится в правильном месте, вы светите на нее красным, зеленым или синим лазером, чтобы доля начала иллюминировать, и создаете таким образом изображение точка за точкой, перетаскивая эту целлюлозну долю вокруг", - добавляет он.
В результате, изображение как будто печатается в воздухе с помощью 3D-принтера, где каждая частица летает с огромной скоростью.
Технология пока что позволяет создавать очень маленькие рисунки - спирали, бабочки, узоры, - размером в несколько миллиметров. На создание больших объектов пока уходит много времени, поэтому увидеть их можно только через камеру с большой выдержкой.
Эту проблему можно решить, увеличив количество частиц, создающих изображение, или же постоянно добавлять новые, если какие-то из них "потеряются". "В конце концов, они почти ничего не стоят" , - говорит Смолли.
Новый дисплей позволяет воплотить в реальность научно-фантастические идеи больше, чем голограммы, которые способны четко передавать изображение только между проектором и зрителем. Достаточно увеличить угол обзор, и картинка исчезнет.
Даниэль Смолли из Университета Бригама Янга имитирует сцену голограммы с принцессой Леей из фильма "Звездные войны". На создание изображения, которое можно увидеть только через камеру с большой выдержкой, ушло целых 40 секунд.
Другой вид дисплея - "волометричний" - работает по принципу быстрого вращения поверхности, на которой рисуется изображение. Однако пользователь не сможет, например, дотронуться до него или засунуть в него палец.
Смолли вдохновил фильм "Железный человек", который вышел уже больше десяти лет назад. В нем изобретатель Тони Старк использует 3D-дисплей вместо обычного компьютера и управляет изображением жестами рук.
"Мне казалось это возможным, но потом я задумался: ведь когда Тони Старк трогает изображение, он должен закрывать собой проектор или другой источник света, - говорит он. - Там, пожалуй, должны летать какие-то нанороботы-прожекторы. Странно, что наша технология не бесконечно далека от этой идеи ".
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