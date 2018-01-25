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Трое погибших в Кабуле украинцев были из Кропивницкого, в городе траур

25 января в Кропивницком объявили траур по погибшим в теракте в Кабуле украинцам

Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого горсовета.

Среди погибших в Кабуле украинцев было трое уроженцев Кропивницкого - стюардесса авиакомпании “Украинские крылья” Екатерина Пасенчук, сотрудники авиакомпании "УРГА" Валерий Кардаш и Александр Дикий.

На флагштоках возле здания горсовета приспустят "официальный Флаг города и красно-черный флаг". Также в городе отменены развлекательные и спортивные мероприятия.

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