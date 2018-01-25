Трое погибших в Кабуле украинцев были из Кропивницкого, в городе траур
25 января, 2018, 13:50
25 января в Кропивницком объявили траур по погибшим в теракте в Кабуле украинцам
Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого горсовета.
Среди погибших в Кабуле украинцев было трое уроженцев Кропивницкого - стюардесса авиакомпании “Украинские крылья” Екатерина Пасенчук, сотрудники авиакомпании "УРГА" Валерий Кардаш и Александр Дикий.
На флагштоках возле здания горсовета приспустят "официальный Флаг города и красно-черный флаг". Также в городе отменены развлекательные и спортивные мероприятия.
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- Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
- Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
- Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
- Ранее посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк подтвердил гибель семерых украинцев. Он также рассказал, что погибшие работали в трех разных авиакомпаниях.
- Тем временем в МВД Афганистана утверждают, что девять граждан Украины стали жертвами теракта в отеле в столице страны.
- 19 спасенных во время теракта в Кабуле людей вернули в Украину.
- В результате нападения террористов погибли 40 человек.
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