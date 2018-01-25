Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что морозы сегодня и завтра будут в Украине, впрочем в западных областях, в частности на Волыни, Ровенщине, Львовщине и Закарпатье температура воздуха будет выше, кое-где будет даже плюсовой.
Впрочем, ночью температура опустится до 15-20 градусов мороза, а в центральных областях даже до 22-24 градусов. Днем в Украине ожидается 4-9 градусов мороза, а на востоке и северо-востоке похолодает до -12 градусов.
В Киеве ночью ожидается -12 -14 градусов, днем будет морозно, в пределах 5-7 градусов ниже нуля.
"Уже в субботу начнутся первые подвижки в сторону потепления, а в воскресенье и понедельник мы уже услышим и увидим оттепель. Очень сильно существенно потеплеет, в воскресенье практически до оттепели. И на следующей неделе также будет тепло", - подытожила Диденко.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018