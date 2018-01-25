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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло


фото: alex-shutyuk.livejournal
25-26 января в Украине будут господствовать морозы, однако уже с субботы начнется потепление

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что морозы сегодня и завтра будут в Украине, впрочем в западных областях, в частности на Волыни, Ровенщине, Львовщине и Закарпатье температура воздуха будет выше, кое-где будет даже плюсовой.

Впрочем, ночью температура опустится до 15-20 градусов мороза, а в центральных областях даже до 22-24 градусов. Днем в Украине ожидается 4-9 градусов мороза, а на востоке и северо-востоке похолодает до -12 градусов.

В Киеве ночью ожидается -12 -14 градусов, днем будет морозно, в пределах 5-7 градусов ниже нуля.

"Уже в субботу начнутся первые подвижки в сторону потепления, а в воскресенье и понедельник мы уже услышим и увидим оттепель. Очень сильно существенно потеплеет, в воскресенье практически до оттепели. И на следующей неделе также будет тепло", - подытожила Диденко.

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