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Супрун хочет наказывать врачей за фальшивые справки о вакцинации


фото: kmu.gov.ua
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о необходимости введения наказания медицинского персонала за выдачу фальшивых справок о вакцинации

О разработке таких законодательных изменений Супрун написала в колонке для "Украинской правды. Жизни".

"Мы начали разработку законодательных изменений относительно вакцинации, которые четко регламентируют вопрос обязательности вакцинации, ужесточат ответственность за отказ от вакцинации без медицинских противопоказаний, выдачу фальшивых справок и главное - обеспечат соблюдение уровня качества вакцин, которые используются в Украине, и помогут сформировать лекарственную культуру прививки и контроля поствакцинального здоровья", - отметила Супрун.

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Она привела статистику, что за последний год в Украине заболели корью 6784 человек, а умерли 8 человек. Среди заболевших 86% не были вакцинированными.

"Иногда нам говорят: но ведь среди заболевших есть 14% вакцинированных. К сожалению, технически невозможно проверить, сколько из них имели поддельные справки, а это все еще является отвратительной и разрушающей человеческие жизни практикой в нашей стране", - подчеркнула глава Минздрава.

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  • Отметим, прошлая вспышка кори в Украине состоялась в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.
  • В МЗ заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
  • По данным главы МЗ Ульяны Супрун, с момента вспышки кори умерло уже 8 человек.
  • Ранее Супрун заявляла, что МЗ хочет внести изменения в законодательство, которые ужесточат ответственность за отказ от вакцинации.
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