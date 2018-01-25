США договариваются с Турцией о зоне безопасности в Сирии
25 января, 2018, 23:15
Пентагон заявил, что ведет переговоры с Турцией о создании зоны безопасности в северо-западной Сирии
Об этом сообщает Reuters.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что неправильно обсуждать создание такой зоны, пока доверие между двумя странами не возобновится.
"Мы безусловно продолжаем переговоры с турецкой стороной о возможности создания зоны безопасности, как бы вы ее не называли", – сказал генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
В ходе того же брифинга пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что видела сообщения в СМИ о том, что Турция просит США вывести войска из Манбиджа, но не знает ни о каких изменениях в этом вопросе.
Ранее Чавушоглу обвинил США в нарушении всех обещаний, данных по вопросу с курдскими вооруженными формированиями в Сирии.
- 14 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" с YPG. По мнению турецких властей, YPG напрямую поддерживает сепаратистов из Курдской социалистической рабочей партии, которая преимущественно действует на юго-востоке Турции.
- Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационные удары по позициям курдов.
- 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африни.
- Турецкая полиция задержала 42 человека за "распространении террористической пропаганды" в социальных сетях о военной операции Турции против курдов в Сирии.
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