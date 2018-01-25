США договариваются с Турцией о зоне безопасности в Сирии

25 января, 2018, 23:15

Пентагон заявил, что ведет переговоры с Турцией о создании зоны безопасности в северо-западной Сирии

Об этом сообщает Reuters.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что неправильно обсуждать создание такой зоны, пока доверие между двумя странами не возобновится.

"Мы безусловно продолжаем переговоры с турецкой стороной о возможности создания зоны безопасности, как бы вы ее не называли", – сказал генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

В ходе того же брифинга пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что видела сообщения в СМИ о том, что Турция просит США вывести войска из Манбиджа, но не знает ни о каких изменениях в этом вопросе.

Ранее Чавушоглу обвинил США в нарушении всех обещаний, данных по вопросу с курдскими вооруженными формированиями в Сирии.