Швейцария поможет Украине вернуть замороженные активы чиновников-беглецов
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Во время встречи в Давосе президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарии Ален Берсе обсудили активизацию взаимодействия двух государств в вопросе возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками.
Также во время встречи Порошенко поблагодарил Берсе за "важную роль Швейцарии в мобилизации гуманитарных усилий для преодоления последствий российской агрессии на Донбассе".
"Отдельно отмечено динамичное развитие двустороннего сотрудничества, о чем свидетельствует рост двустороннего товарооборота и увеличение швейцарских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.
- 20 декабря федеральный совет Швейцарии продлил решение заморозить счета бывшего президента Украины Виктора Януковича. Общая сумма замороженных счетов президента-беглеца и его окружения составляет 70 миллионов швейцарских франков (около $71 миллиона).
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-