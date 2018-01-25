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Швейцария поможет Украине вернуть замороженные активы чиновников-беглецов

Украина и Германия активизируют сотрудничество относительно замороженных активов беглых украинских чиновников

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Во время встречи в Давосе президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарии Ален Берсе обсудили активизацию взаимодействия двух государств в вопросе возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками.

Также во время встречи Порошенко поблагодарил Берсе за "важную роль Швейцарии в мобилизации гуманитарных усилий для преодоления последствий российской агрессии на Донбассе".

"Отдельно отмечено динамичное развитие двустороннего сотрудничества, о чем свидетельствует рост двустороннего товарооборота и увеличение швейцарских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

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