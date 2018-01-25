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Секретарь Венецианской комиссии не согласен с критикой образовательного закона

Венецианская комиссия не соглашается с требованием Венгрии оставить в Украине возможность обучения исключительно на венгерском языке

Об этом сказал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт в интервью "Европейской правде".

"Нет, мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что государство может перейти от чисто венгроязычной системы к смешанной, при которой часть часов будет преподавания на венгерском, часть - на украинском. Более того, это даже лучше для самих учащихся, если они будут получать обучение на двух языках", - сказал Маркерт.

Однако он отметил, что критика венгров обоснована, пока нет гарантий для языков меньшинств. Необходимо, чтобы подзаконные акты установили эти гарантии - например, сколько часов должно быть обучение на языках меньшинств.

"Вместе с тем государственный язык также должен преподаваться в достаточном объеме, в частности, чтобы человек имел возможность интегрироваться, был конкурентен на рынке труда, а для этого нужно хорошо говорить на украинском, а не только на венгерском", - сказал он.

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Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния за статьи об образовании на государственном языке.
МИД Венгрии грозил заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
МИД Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию и объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательному закону. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
Венецианская комиссия пришла к выводу, что права венгроязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - ту, что устанавливает язык обучения.
24 января Венгрия заявила, что ей нужны юридические гарантии применения Украиной нового закона "Об образовании" только при условии достижения договоренности с венгерским нацменьшинством в Закарпатье.

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