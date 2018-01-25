СБУ предотвратила заказное убийство директора коммунального предприятия в Харькове

25 января, 2018, 21:56

Сотрудники СБУ в Харьковской области предотвратили заказное убийство директора одного из харьковских коммунальных предприятий

Об этом рассказал начальник пресс-службы управления СБУ в Харьковской области полковник Владислав Абдула, сообщает "Укринформ".

Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная жительница подыскивает в криминальной среде исполнителя для убийства бывшего мужа своей дочери. За совершение этого преступления женщина предлагала денежное вознаграждение в размере $10 тысяч. Заказчица поставила задачу выдать убийство за естественную смерть, например от остановки сердца.

По его словам, правоохранители установили, что мотивом злоумышленницы была месть, и "она хотела вместе с дочкой завладеть наследством мужа".

Сотрудники СБУ инсценировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Организатор преступления был задержан во время окончательного расчета с "исполнителем".

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п.6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК с санкцией до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.