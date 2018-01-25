СБУ предотвратила заказное убийство директора коммунального предприятия в Харькове
Об этом рассказал начальник пресс-службы управления СБУ в Харьковской области полковник Владислав Абдула, сообщает "Укринформ".
Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная жительница подыскивает в криминальной среде исполнителя для убийства бывшего мужа своей дочери. За совершение этого преступления женщина предлагала денежное вознаграждение в размере $10 тысяч. Заказчица поставила задачу выдать убийство за естественную смерть, например от остановки сердца.
По его словам, правоохранители установили, что мотивом злоумышленницы была месть, и "она хотела вместе с дочкой завладеть наследством мужа".
Сотрудники СБУ инсценировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Организатор преступления был задержан во время окончательного расчета с "исполнителем".
Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п.6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК с санкцией до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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