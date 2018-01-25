 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ предотвратила заказное убийство директора коммунального предприятия в Харькове

Сотрудники СБУ в Харьковской области предотвратили заказное убийство директора одного из харьковских коммунальных предприятий

Об этом рассказал начальник пресс-службы управления СБУ в Харьковской области полковник Владислав Абдула, сообщает "Укринформ".

Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная жительница подыскивает в криминальной среде исполнителя для убийства бывшего мужа своей дочери. За совершение этого преступления женщина предлагала денежное вознаграждение в размере $10 тысяч. Заказчица поставила задачу выдать убийство за естественную смерть, например от остановки сердца.

По его словам, правоохранители установили, что мотивом злоумышленницы была месть, и "она хотела вместе с дочкой завладеть наследством мужа".

Сотрудники СБУ инсценировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Организатор преступления был задержан во время окончательного расчета с "исполнителем".

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п.6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК с санкцией до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать