СБУ передала Сербии список наемников, которые воюют среди российских боевиков на Донбассе

25 января, 2018, 16:26

Служба безопасности Украины передала сербской стороне 23 фамилии сербов, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, официальной реакции Белграда пока не поступало.

"Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года мы передали им фамилии 103 сербов, участвовавших в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - сказал Грицак.

По его словам, два дня назад СБУ передала сербской стороне 23 фамилии сербов, которые, по данным украинской спецслужбы, участвовали в боевых действиях на востоке, и, в частности, являются членами "ЧВК Вагнера".

"К сожалению, пока у нас нет информации о какой-либо официальной реакции, но хочу подчеркнуть, что среди 103 человек один серб, в 2004-2005 годах подбирал себе на территории Украины соучастников для совершения терактов на территории одной из стран ЕС. Его фамилию мы также передали сербам", - рассказал глава СБУ.

Сербия в октябре 2014 года внесла изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом или вербуют людей для участия в таких конфликтах.

11 октября Грицак заявил, что на стороне боевиков воюет 300 граждан Сербии и Служба безопасности Украины располагает достаточно большой информацией о каждом из них.

Прокуратура Сербии утверждает, что с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.