САП просит для главы Госаудитслужбы 1 млн грн залога
25 января, 2018, 12:03
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении, меру пресечения в виде залога 1 млн грн
Такое ходатайство озвучил прокурор САП Андрей Кравец во время заседания суда, передает "Укринформ".
Заседание по избранию меры пресечения Гавриловой длится 25 января в Соломенском райсуде Киева.
Прокурор также просит суд на время следствия отстранить Гаврилову от исполнения обязанностей главы Госаудитслужбы.
- Напомним, 23 января детективы НАБУ сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.
- По данным НАБУ, женщина имеет квартиру и два паркоместа в Киеве, внедорожник (2016 года выпуска), дорогостоящуую мебель, технику, золотые слитки и наличные деньги суммой $112,8 тыс. и 8,5 тыс евро.
- Впоследствии Гаврилова рассказала, откуда у нее такие деньги.
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