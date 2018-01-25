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САП просит для главы Госаудитслужбы 1 млн грн залога

Лидия Гаврилова
Лидия Гаврилова
фото: facebook
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении, меру пресечения в виде залога 1 млн грн

Такое ходатайство озвучил прокурор САП Андрей Кравец во время заседания суда, передает "Укринформ".

Заседание по избранию меры пресечения Гавриловой длится 25 января в Соломенском райсуде Киева.

Прокурор также просит суд на время следствия отстранить Гаврилову от исполнения обязанностей главы Госаудитслужбы.

  • Напомним, 23 января детективы НАБУ сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.
  • По данным НАБУ, женщина имеет квартиру и два паркоместа в Киеве, внедорожник (2016 года выпуска), дорогостоящуую мебель, технику, золотые слитки и наличные деньги суммой $112,8 тыс. и 8,5 тыс евро.
  • Впоследствии Гаврилова рассказала, откуда у нее такие деньги.
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