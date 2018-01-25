Саакашвили объяснил, почему во время обысков полез на крышу
Об этом он рассказал в интервью DW.
На вопрос журналиста Тима Себастиана, зачем он обещал объединить все оппозиционные силы против президента, а затем угрожал броситься с крыши многоэтажки, Саакашвили ответил, что это не совсем правда.
"Я не выбросился. Я говорил им, что если они подойдут и попробуют надеть на меня наручники, мы все упадем. И это действительно была правда", - ответил Саакашвили.
Он утверждает, что полез на крышу потому, что хотел позвонить.
"Я поднялся на крышу потому, что мой мобильный телефон глушили и я должен был позвонить людям. Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", - сказал Саакашвили.
На комментарий Себастиана, что это похоже на "уличный театр" и что много людей подозревает, будто Саакашвили потерял связь с реальностью, тот ответил, что это не о нем.
Отметим, 5 декабря во время обысков Саакашвили поднялся на крышу дома и угрожал прыгнуть вниз, если его коснутся правоохранители.
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- Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- В прокуратуре утверждают, что Дангадзе по согласию Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии приспешники Саакашвили получили около $500 тыс.
- Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.
- Суд отказался арестовать Саакашвили.
- ГПУ вызвала Саакашвили на допрос как подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
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