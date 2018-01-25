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Саакашвили объяснил, почему во время обысков полез на крышу

Экс-глава Одесской области, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили рассказал, что залез на крышу многоэтажки, когда в декабре работники СБУ пытались его арестовать, не для самоубийства, а чтобы позвонить

Об этом он рассказал в интервью DW.

На вопрос журналиста Тима Себастиана, зачем он обещал объединить все оппозиционные силы против президента, а затем угрожал броситься с крыши многоэтажки, Саакашвили ответил, что это не совсем правда.

"Я не выбросился. Я говорил им, что если они подойдут и попробуют надеть на меня наручники, мы все упадем. И это действительно была правда", - ответил Саакашвили.

Он утверждает, что полез на крышу потому, что хотел позвонить.

"Я поднялся на крышу потому, что мой мобильный телефон глушили и я должен был позвонить людям. Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", - сказал Саакашвили.

На комментарий Себастиана, что это похоже на "уличный театр" и что много людей подозревает, будто Саакашвили потерял связь с реальностью, тот ответил, что это не о нем.

Отметим, 5 декабря во время обысков Саакашвили поднялся на крышу дома и угрожал прыгнуть вниз, если его коснутся правоохранители.

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