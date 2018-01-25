Россия систематически набирает для войны на Донбассе бывших осужденных, - СБУ

25 января, 2018, 16:40

В СБУ считают, что в состав оккупационных администраций России в Донецкой и Луганской областях систематически набирают наемников с криминальным прошлым

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что 19 января во время столкновения в районе населенного пункта Широкино бойцы ВСУ начали атаковать диверсионно-разведывательную группу из четырех человек.

После боя оккупанты оставили на поле боя одного из своих, поэтому украинские военные взяли его в плен. Им оказался боевик Александр Старцев.

"У этого человека есть криминальное прошлое, он отсидел 7 из 8 лет заключения за совершение различного рода преступлений", - подчеркнул Грицак.

По его словам, сотрудники СБУ в Чугуеве Харьковской области задержали человека, который в свое время отбывал наказание в одной из колоний на оккупированной Луганщине.

"Освободившись из мест лишения свободы, он проходил службу в незаконных вооруженных формированиях и после завершения контракта прибыл в Чугуев. Наши контрразведчики его обнаружили и задержали", - отметил Грицак.

Он добавил, что эти факты свидетельствуют о том, что в состав оккупационных администраций России на Донбассе входит много людей, которые имели судимость.