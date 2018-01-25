Россия подозревает, что в Беларуси маскируют украинский сыр под македонский и потом продают ей

25 января, 2018, 10:31

В Россельхознадзоре заявили, что до 25% сыров на российском рынке, которые завезли из Беларуси, могут быть украинского происхождения

Об этом сообщает российский "РБК".

Отмечается, что запрещенная в России украинская продукция переупаковывается в Беларуси и ввозится под видом сыра из Македонии и Ирана.

В Россельхознадзоре утверждают, что в октябре 2017 года на границе с Беларусью сотрудники зафиксировали перевозки 75 партий "белково-жирового продукта" из таких стран, как Македония, Китай, Иран, Сан-Марино.

При этом ветеринарные службы этих стран на запрос Россельхознадзора ответили, что эту продукцию ни в Россию, ни в Беларусь не отгружали.

"Скорее всего, речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Беларусь", - подчеркивают в Россельхознадзоре.