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"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании


фото: REUTERS
В 1/4 финала Кубка Испании "Реал" проиграл на своем поле "Леганесу" 1:2 и вылетел из турнира

Кубок Испании. 1/4 финала. Повторный матч

"Реал" - Леганес" 1:2

Голы: Бензема, 47 - Эрасо, 31, Пирес, 55

Первый матч - 1:0

"Реал" играл ответный кубковый матч в Мадриде полурезервным составом. В частности, из-за повреждения, полученного в матче чемпионата Испании, отсутствовал Кришитану Роналду.

На гол Карима Бензема футболисты "Леганеса" ответили двумя точными ударами в исполнении Хави Эрасо и Габриэла Пиреса и победили 2:1. Благодаря забитому в гостях голу они сенсационно вышли в полуфинал.

  • В первой игре "Реал" выиграл у "Леганеса" со счетом 1:0.
  • "Барселона" также уступила в первой четвертьфинальной игре Кубка Испании "Эспаньолу" 0:1, сегодня состоится ответный матч.

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