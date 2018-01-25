"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании
25 января, 2018, 10:34
В 1/4 финала Кубка Испании "Реал" проиграл на своем поле "Леганесу" 1:2 и вылетел из турнира
Кубок Испании. 1/4 финала. Повторный матч
"Реал" - Леганес" 1:2
Голы: Бензема, 47 - Эрасо, 31, Пирес, 55
Первый матч - 1:0
"Реал" играл ответный кубковый матч в Мадриде полурезервным составом. В частности, из-за повреждения, полученного в матче чемпионата Испании, отсутствовал Кришитану Роналду.
На гол Карима Бензема футболисты "Леганеса" ответили двумя точными ударами в исполнении Хави Эрасо и Габриэла Пиреса и победили 2:1. Благодаря забитому в гостях голу они сенсационно вышли в полуфинал.
- В первой игре "Реал" выиграл у "Леганеса" со счетом 1:0.
- "Барселона" также уступила в первой четвертьфинальной игре Кубка Испании "Эспаньолу" 0:1, сегодня состоится ответный матч.
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