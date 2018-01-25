"Когда-то такой фильм снимут в Северной Корее". Внук Сталина и сын Хрущева возмущены фильмом "Смерть Сталина"

25 января, 2018, 09:27

Правнук Иосифа Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили назвал "извергами" создателей комедии "Смерть Сталина"

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Ну чего критиковать каких-то "нелюдей"? Ну как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже "нелюдь", - сказал он.

Джугашвили также посетовал, что современная Россия духовно отстает от Северной Кореи.

"Появление этого фильма - это результат не деятельности этих авторов, этих "нелюдей", а скорее это то, что мы им позволили. Ким Ир Сен для этих людей тоже есть палачом и тираном. Вряд ли они снимут фильм-комедию о смерти Ким Ир Сена. Но такой фильм обязательно появится в Северной Корее, как только северные корейцы вместо справедливости жизни предпочтут пожрать и отдохнуть", - сказал внук Сталина.

По его словам, россияне "отказались от справедливости, чьим олицетворением был Сталин, который пытался заставить людей жить по справедливости".

"Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть", - подытожил он.

Также возмущен лентой и сын Никиты Хрущева Сергей, который сейчас живет в США. Он назвал фильм "издевательством над собственной историей".

"Фильм, который представляет собой пасквиль на весь народ и руководство страны того времени, и в частности на образ моего отца. Не понимаю, кому на руку все эти издевательства над собственной историей, да еще руками наших древних и злейших врагов. От имени семьи прошу приложить все усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, которые пришли в кино как молодых, так и тех, для кого еще свежа память о прошлом", - написал Хрущев в письме на адрес Минкульта России, которое опубликовали российские СМИ.

Справка:

"Смерть Сталина" - британско-французская сатирическая комедия режиссера Армандо Ианнуччи. Она рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПРР Иосифа Сталина в 1953 году.

Ианнуччи рассказал The Guardian, что показывал фильм российским зрителям.

"Все россияне, которым мы показывали ленту, включая прессу, говорили, как сильно они наслаждались во время просмотра. Они говорят две вещи: это смешно, но это правда", - рассказал режиссер.

В Украине "Смерть Сталина" выйдет на экраны уже 25 января.