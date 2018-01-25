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Президент Литвы считает членство Украины в ЕС реальным

Для Украины возможность стать членом Евросоюза реальна, все зависит от ее усилий

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью Литовскому радио и телевидению.

Отвечая на вопрос о европейских стремлениях Украины, Грибаускайте отметила, что в свое время и Литва не могла представить, что за десять лет от начала разговоров о членстве в ЕС будет его полноправным членом.

"Я думаю, что это реально для любой страны. Все зависит от ее внутреннего развития, внешних обстоятельств и от политического окна, что открывается на поворотах истории", - подчеркнула она.

Однако, по словам Грибаускайте, мобилизация всех усилий страны на этом пути является крайне важной.

"Для украинского народа эта надежда должна сохраняться. И нашим долгом является помочь им в достижении их целей", - отметила президент Литвы.

При этом она выразила надежду, что между европейскими целями и будущим Украины не будет никаких противоречий.

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