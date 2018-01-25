Президент Литвы считает членство Украины в ЕС реальным
Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью Литовскому радио и телевидению.
Отвечая на вопрос о европейских стремлениях Украины, Грибаускайте отметила, что в свое время и Литва не могла представить, что за десять лет от начала разговоров о членстве в ЕС будет его полноправным членом.
"Я думаю, что это реально для любой страны. Все зависит от ее внутреннего развития, внешних обстоятельств и от политического окна, что открывается на поворотах истории", - подчеркнула она.
Однако, по словам Грибаускайте, мобилизация всех усилий страны на этом пути является крайне важной.
"Для украинского народа эта надежда должна сохраняться. И нашим долгом является помочь им в достижении их целей", - отметила президент Литвы.
При этом она выразила надежду, что между европейскими целями и будущим Украины не будет никаких противоречий.
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- 18 января 2018 года Евросоюз официально выступил с критикой президентского законопроекта об Антикоррупционном суд.
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- МВФ заявил, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
- У Порошенко утверждают, что закон об Антикоррупционном суде соответствует требованиям Венецианской комиссии.
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