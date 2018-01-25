Правительство запретило выписывать чиновникам заоблачные премии

25 января, 2018, 15:51

Кабинет министров принял изменения в структуре заработной платы чиновников, согласно которым ограничивается начисление премий

Об этом говорится на Правительственном портале.

Кабинет министров Украины изменил структуру заработной платы чиновников и снизил долю дополнительных выплат, в дальнейшем сделает невозможным начисление чрезмерных премий. По информации "Интерфакс.Украина", долю заработной платы в окладе госслужащих подняли с 30% до 50%.

"Речь о невозможности чиновников начислять себе «баснословные» премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо утолить аппетиты, когда накручивают надбавки. Когда на местах люди будут получать качественный сервис от чиновника, тогда можно будет говорить о дополнительном поощрении", - заявил премьер-министр Гройсман.

Недавно стало известно, что президент Украины по 2017 заработал 336 тыс. грн, хотя его подчиненные (заместители и руководители администрации) - намного больше.

И.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко рассказал, что самые высокие зарплаты в Украине в 2017 году были в Киеве, а самые низкие в Закарпатской области.