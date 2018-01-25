Правительство поручило проверить представление на увольнение Насирова

25 января, 2018, 15:34

Кабинет министров направил представление на увольнение отстраненного главы ГФС Романа Насирова на проверку Национального агентства по вопросам государственной службы

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".

"Есть представление министра финансов по поводу главы ГФС. Мы направляем это сейчас на высший корпус государственной службы, в соответствии с законом", - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, закон предусматривает следующую процедуру: внесение представления в госслужбы, госслужба вносит представление правительства, а правительство принимает решения.

Отметим, 17 января министр финансов Александр Данилюк поднял вопрос об увольнении Насирова из-за двойного гражданства, что было подтверждено Британией. Гройсман тогда ответил, что ждет от Минфина официальное представление, после чего Насиров будет уволен.

18 января Министерство финансов направило правительству представление об увольнении Насирова. Как указывается в представлении, основанием для этого стала информация, полученная от посольства Великобритании в Украине о наличии в Насирова гражданства Великобритании.

Насиров, в свою очередь, заявил, что считает незаконным инициативу Данилюка о его увольнении. Из-за этого он подал в ГПУ заявление о совершении преступления Данилюк.