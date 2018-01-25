 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко назвал условие, при котором примет участие в президентских выборах-2019


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко рассказал, при каком условии будет баллотироваться на второй президентский срок в 2019 году

Об этом глава государства заявил журналистам во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос относительно своего возможного участия в следующих президентских выборах, он отметил, что до начала избирательного цикла остается еще более полугода.

"Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, выборы президента Украины состоятся весной 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать