Порошенко назвал условие, при котором примет участие в президентских выборах-2019
25 января, 2018, 11:45
Президент Петр Порошенко рассказал, при каком условии будет баллотироваться на второй президентский срок в 2019 году
Об этом глава государства заявил журналистам во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос относительно своего возможного участия в следующих президентских выборах, он отметил, что до начала избирательного цикла остается еще более полугода.
"Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, выборы президента Украины состоятся весной 2019 года.
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