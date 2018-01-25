Порошенко назвал условие, при котором примет участие в президентских выборах-2019

25 января, 2018, 11:45

Президент Петр Порошенко рассказал, при каком условии будет баллотироваться на второй президентский срок в 2019 году

Об этом глава государства заявил журналистам во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос относительно своего возможного участия в следующих президентских выборах, он отметил, что до начала избирательного цикла остается еще более полугода.

"Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, выборы президента Украины состоятся весной 2019 года.