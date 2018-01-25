 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Популярная американская телеведущая опровергла свое участие в президентских выборах

Американская телеведущая Опра Уинфри заявила американскому журналу InStyle, что участвовать в президентской гонке - это не для нее

Об этом сообщает ВВС.

О том, что телеведущая могла бы стать первой женщиной-президентом США, заговорили после ее выступления на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в начале января.

Она с большим убеждением говорила о проблеме расизма, о власти, а также о кампании против сексуальных домогательств Me Too ( «Я тоже»), получившей широкий международный резонанс.

"Все девушки, которые сейчас это смотрят, знайте ... скоро наступит новый день", - сказала Опра, и многие подумали, что телеведущая намекает на свое намерение выдвинуться в президенты США на выборах 2020 года.

Однако в интервью Уинфри заявила: "Я уверена в себе и хорошо знаю, что могу, а что - нет. И это не то, что меня интересует. Мне даже предлагали помочь с кампанией. Но это не для меня".

Опра Гэйл Уинфри - американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу "The Oprah Winfrey Show" (1986-2011). Первая темнокожая женщина-миллиардер. Она обладает собственной киностудией, телеканалом, журналом O, The Opra Magazine.

Журнал Forbes назвал ее девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой - в 2007 году, а также самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 годах. Состояние Опры, по данным журнала Forbes, оценивается в $2,8 млрд.

Ранее представители Демократической партии по ряду штатов США поддержали возможное участие телеведущей Опры Уинфри в выборах президента, намеченных на 2020 год.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать