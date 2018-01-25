Популярная американская телеведущая опровергла свое участие в президентских выборах

25 января, 2018, 19:06

Американская телеведущая Опра Уинфри заявила американскому журналу InStyle, что участвовать в президентской гонке - это не для нее

Об этом сообщает ВВС.

О том, что телеведущая могла бы стать первой женщиной-президентом США, заговорили после ее выступления на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в начале января.

Она с большим убеждением говорила о проблеме расизма, о власти, а также о кампании против сексуальных домогательств Me Too ( «Я тоже»), получившей широкий международный резонанс.

"Все девушки, которые сейчас это смотрят, знайте ... скоро наступит новый день", - сказала Опра, и многие подумали, что телеведущая намекает на свое намерение выдвинуться в президенты США на выборах 2020 года.

Однако в интервью Уинфри заявила: "Я уверена в себе и хорошо знаю, что могу, а что - нет. И это не то, что меня интересует. Мне даже предлагали помочь с кампанией. Но это не для меня".

Опра Гэйл Уинфри - американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу "The Oprah Winfrey Show" (1986-2011). Первая темнокожая женщина-миллиардер. Она обладает собственной киностудией, телеканалом, журналом O, The Opra Magazine.

Журнал Forbes назвал ее девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой - в 2007 году, а также самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 годах. Состояние Опры, по данным журнала Forbes, оценивается в $2,8 млрд.

Ранее представители Демократической партии по ряду штатов США поддержали возможное участие телеведущей Опры Уинфри в выборах президента, намеченных на 2020 год.