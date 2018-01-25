Почему война в Украине охватила один регион. Объяснение Волкера
25 января, 2018, 09:03
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины не являются гражданской войной
Об этом он сказал в интервью DW.
"Безусловно, это не гражданская война", - подчеркнул он.
По его словам, русскоязычные люди живут в разных регионах Украины, и между ними не возникает конфликтов и нет дискриминации. Зато конфликт затронул лишь один регион.
"Почему? Потому что он начался с гибридной войны, с мелкомасштабного вторжения России в Украину", - отметил Волкер.
Волкер считает, что Россия не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели - "дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом".
- Напомним, во время встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым Волкер заявил, что США ценят сотрудничество с Украиной и помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.
- Спецпредставитель считает, что один день без обстрелов подтверждает эффективность дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе.
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