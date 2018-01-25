 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Почему война в Украине охватила один регион. Объяснение Волкера

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины не являются гражданской войной

Об этом он сказал в интервью DW.

"Безусловно, это не гражданская война", - подчеркнул он.

По его словам, русскоязычные люди живут в разных регионах Украины, и между ними не возникает конфликтов и нет дискриминации. Зато конфликт затронул лишь один регион.

"Почему? Потому что он начался с гибридной войны, с мелкомасштабного вторжения России в Украину", - отметил Волкер.

Волкер считает, что Россия не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели - "дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать