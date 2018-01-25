Почему война в Украине охватила один регион. Объяснение Волкера

25 января, 2018, 09:03

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины не являются гражданской войной

Об этом он сказал в интервью DW.

"Безусловно, это не гражданская война", - подчеркнул он.

По его словам, русскоязычные люди живут в разных регионах Украины, и между ними не возникает конфликтов и нет дискриминации. Зато конфликт затронул лишь один регион.

"Почему? Потому что он начался с гибридной войны, с мелкомасштабного вторжения России в Украину", - отметил Волкер.

Волкер считает, что Россия не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели - "дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом".