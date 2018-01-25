Плотницкого арестовали за "сдачу Донбасса Украине", - российские СМИ

25 января, 2018, 18:48

Российское издание заявило, что бывшего главаря российских боевиков на Луганщине Игоря Плотницкого арестовали и передали ФСБ за "сдачу Донбасса" Украине

Об этом сообщает "Росбалт".

По информации издания, 23 ноября 2017 Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, начальник охраны Евгений Селиверстов и глава Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР Анастасия Шуркаева конвоем доставлены на КПП "Изварино", где их передали ФСБ России.

Сейчас якобы все они содержатся под стражей на территории России. Основания - сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка "сдачи" Донбасса Киеву. Кроме того, задержанным инкриминируют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий.

"Вся эта гоп-компания творила полное беззаконие, их терпели до последнего, но пришло время, когда последняя капля перевесила. Насколько мне известно, Игорь Плотницикий до последнего был в Луганске и даже не делал попытки убежать, так как был уверен, что вот вот ЛНР окажется под контролем Украины. Однако "покровители" его просто слили", - заявил "Росбалту" сотрудник донецкого "министерства государственной безопасности".

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24 ноября глава оккупационной администрации России в Луганске Игорь Плотницкий ушел в отставку "по состоянию здоровья".