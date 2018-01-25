Нацгвардиец совершил самоубийство во время охраны здания суда в Северодонецке

25 января, 2018, 12:54

В Северодонецке на Луганщине во время несения службы по охране админздания апелляционного суда совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Нацгвардии

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

Трагедия произошла 25 января в 6:30.

Отмечается, что во время несения службы наряда в составе трех военнослужащих 22-летний солдат Нацгвардии совершил самоубийство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято табельное оружие погибшего.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по статье "убийство".

"Парень, 22 года, родом из Луганской области, находился в карауле. Утром пришла смена караула. Ребята пошли в туалет - и там услышали выстрел. Почему парень решил сократить себе жизнь - непонятно, вроде служба у него проходила нормально, все было хорошо", - прокомментировал "Укринформ" пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.