Нацгвардиец совершил самоубийство во время охраны здания суда в Северодонецке
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.
Трагедия произошла 25 января в 6:30.
Отмечается, что во время несения службы наряда в составе трех военнослужащих 22-летний солдат Нацгвардии совершил самоубийство.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято табельное оружие погибшего.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по статье "убийство".
"Парень, 22 года, родом из Луганской области, находился в карауле. Утром пришла смена караула. Ребята пошли в туалет - и там услышали выстрел. Почему парень решил сократить себе жизнь - непонятно, вроде служба у него проходила нормально, все было хорошо", - прокомментировал "Укринформ" пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
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