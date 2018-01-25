Нацбанк поднял учетную ставку до 16%

25 января, 2018, 16:25

Для снижения инфляции Нацбанк Украины принял решение повысить учетную ставку до 16% годовых

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

С 26 января 2018 года учетная ставка будет состалять 16% годовых. Такое решение приняло правление Национального банка Украины. Ожидается, что более жесткая монетарная политика будет способствовать снижению инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года.

Сообщается, что в 2017 году потребительская инфляция выросла до 13,7% и, таким образом, превысила цель Национального банка. Главными факторами инфляции называют сокращение предложения отдельных видов продовольственных товаров из-за неблагоприятных погодных условий, нестабильной ситуации в животноводстве, роста мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания.

Нацбанк прогнозирует постепенное снижение инфляции в течение 2018-2019 годов, но она до сих пор продолжает держаться на высоком показателе - 8,9%. Также в 2018 году ускорится экономический рост в 3,4% . Основным драйвером роста экономики станет частное потребление благодаря росту зарплат и пенсий, смягчение фискальной политики и активная инвестиционная деятельность предприятий.

В сообщении пресс-службы говорится, что, в случае отсутствия существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе, Национальный банк может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки для возвращения инфляции к установленным среднесрочным целям. Новый детальный макроэкономический прогноз будет опубликован 1 февраля 2018 года.