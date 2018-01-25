Нацбанк не планирует жесткие валютные ограничения несмотря на падение гривни

25 января, 2018, 19:57

Несмотря на рост курса доллара в обменниках, Нацбанк не видит оснований вводить валютные ограничения

Об этом заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий, передает УНИАН.

Нацбанк не собирается ставить жесткие валютные обмежання, которые были в 2015 году, когда гривня упала до рекордных 30,01 грн / доллар. По словам Смолия, валютный рынок более-менее стабилен, а волатильность (показатель, изображающий изменение дохода со временем) не является критической.

"Мы уже третий год подряд понимаем, как ведут себя экспортеры и импортеры. И мы даже можем говорить о сезонных колебаниях, которые мы констатируем по результатам трех лет работы на валютном рынке", - сказал и.о. главы Нацбанка.

По словам Смолия, Нацбанк уже готовится к выплате дивидендов за 2017 год.

"Мы уже дали запросы на коммерческие банки, получившие результаты от компаний, которые планируют выплачивать дивиденды в этом году. И после анализа мы примем решение, в каких терминах и объемах это будет сделано", - отметил он.

25 января Нацбанк принял решение повысить учетную ставку до 16% годовых для снижения инфляции.

Между тем и.о. главы Нацбанка Яков Смолий заявил, что в течение 2018-2020 годов правительство и Нацбанк должны заплатить по внешним долгам более $16 млрд.

По состоянию на 25 января курс доллара равен 28,74 грн / долл.