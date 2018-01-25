НАБУ обыскивает офис поставщика угля для "Центрэнерго", - СМИ

25 января, 2018, 21:36

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск в киевском офисе поставщика угля для "Центрэнерго"

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

Детективами предъявлено решение суда об обыске офисного здания по ул. Хмельницкого, 26 в Киеве.

По данным источника, также выдана санкция на обыск двух автомобилей Кропачова и жилого дома в Петропавловской Борщаговке, который принадлежит ему.

Проведение обыска осуществляется в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются компании "Триалтрейд", "Донэнергоэкспорт" и "Универсалинвестстрой". К ним есть претензии по поставкам горно-шахтного оборудования на государственные угледобывающие предприятия.

Окружение Кропачова связывает обыски с напряженными отношениями бизнесмена с ДТЭК.