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НАБУ обыскивает офис поставщика угля для "Центрэнерго", - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск в киевском офисе поставщика угля для "Центрэнерго"

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

Детективами предъявлено решение суда об обыске офисного здания по ул. Хмельницкого, 26 в Киеве.

По данным источника, также выдана санкция на обыск двух автомобилей Кропачова и жилого дома в Петропавловской Борщаговке, который принадлежит ему.

Проведение обыска осуществляется в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются компании "Триалтрейд", "Донэнергоэкспорт" и "Универсалинвестстрой". К ним есть претензии по поставкам горно-шахтного оборудования на государственные угледобывающие предприятия.

Окружение Кропачова связывает обыски с напряженными отношениями бизнесмена с ДТЭК.

  • Напомним, что в планы по приватизации-2018 входит продажа дорогих и самых привлекательных для инвесторов предприятий. В частности, в 2018 году Фонд госимущества хочет продать "Центрэнерго".
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