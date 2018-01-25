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На оккупированной территории Донбасса затоплены 36 шахт

По меньшей мере 36 шахт на востоке Украины находятся в критическом состоянии, есть угроза экологической катастрофы

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает Зеркало недели.

Сейчас на территории подконтрольной оккупационной администрации России более 30 шахт находятся в запущенном состоянии. Подтопление шахт подходит к критической черте и может закончиться экологической катастрофой. Потенциально идет речь о загрязнении подземных вод, рек и почв.

"Потерянные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья людей, которые там проживают", - отметил Семерак.

Украина нуждается в международной поддержке и инженерных решениях для правильной консервации шахт, которые были разрушены во время боевых действий.

"Нам не избежать закрытия шахт. Но этот процесс требует инженерного, эколого-техногенного и научного контроля. В этой ситуации я вижу выход в международном сотрудничестве. Украина не сможет самостоятельно одновременно законсервировать десятки шахт", - добавил министр.

Еще в апреле украинская сторона требовала допуска ремонтных бригад к критическим объектам, заявив, что без ремонта ряда предприятий Донбасса, региону грозит экологическая катастрофа.
4 января заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что сейчас ситуация в аннексированном Россией Крыму близка к экологической катастрофе, полуостров невозможно узнать.

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