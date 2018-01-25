На Донбассе не утихают обстрелы, ранен боец ВСУ

25 января, 2018, 09:36

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов ВСУ, в том числе и из вооружения, которое давно необходимо было отвести от позиций.

На Луганском направлении позиции возле населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка накрыли огнем из стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты били из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому. Во время всех этих атак украинские военные не открывали огонь в ответ, придерживаясь Минских соглашений.

"В целом за прошедшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате одного из вражеских обстрелов получил ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.