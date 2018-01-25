На Днепропетровщине быстро распространяется корь, уже 126 больных

25 января, 2018, 11:28

В Днепропетровском областном лабораторном центре МЗ отмечают, что в области происходит динамическое распространение кори

Об этом заявила заместитель директора по исследованию биологических факторов Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Валентина Резвых, сообщает "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что в области корь распространяется достаточно динамично, ведь ежедневно фиксируют до 10 новых случаев заболевания.

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"С октября 2017 года и по сегодняшний день в Днепропетровской области корью заболели 126 человек, только в Днепре - 40. Из общего числа заболевших 78% не были вакцинированы. За данный период времени летальных случаев не зарегистрировано", - подчеркнула Резвых.

Как рассказала руководительница отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента Наталья Шмалько, в области сейчас есть 59 тысяч доз прививок от кори, то есть больницы вакциной обеспечены. Следующая большая партия должна прибыть в апреле.

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