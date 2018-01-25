На Днепропетровщине быстро распространяется корь, уже 126 больных
Об этом заявила заместитель директора по исследованию биологических факторов Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Валентина Резвых, сообщает "Интерфакс-Украина".
Она отметила, что в области корь распространяется достаточно динамично, ведь ежедневно фиксируют до 10 новых случаев заболевания.
Читайте также: Тысячи украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь
"С октября 2017 года и по сегодняшний день в Днепропетровской области корью заболели 126 человек, только в Днепре - 40. Из общего числа заболевших 78% не были вакцинированы. За данный период времени летальных случаев не зарегистрировано", - подчеркнула Резвых.
Как рассказала руководительница отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента Наталья Шмалько, в области сейчас есть 59 тысяч доз прививок от кори, то есть больницы вакциной обеспечены. Следующая большая партия должна прибыть в апреле.
Читайте также: Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
- Отметим, прошлая вспышка кори в Украине состоялась в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.
- В МЗ заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
- По данным главы МЗ Ульяны Супрун, с момента вспышки кори умерло уже 8 человек.
- По состоянию на 22 января, в течение первых трех недель 2018 года, корью в стране заболели 2084 человека - 1375 детей и 709 взрослых.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018