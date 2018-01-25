МВФ в этом году предоставит Украине $2 млрд, а на выплату $16 млрд внешних долгов остается 2 года

25 января, 2018, 16:15

В течение 2018-2020 годов правительство и Нацбанк должны выплатить по внешним долгам более $16 млрд, а также в этом году получить от МВФ $2 млрд

Об этом во время брифинга заявил и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, сообщает "Укринформ".

"В 2018-2020 годах правительство и Национальный банк должны выплатить по внешним долгам более $16 миллиардов", - подчеркнул он.

По словам Смолия, в этой ситуации для сохранения макрофинансовой стабильности является критически важным продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы.

Тем временем на сайте НБУ указывается, что ведомство планирует в этом году получить от Международного валютного фонда около $2 млрд.

"В текущем году Национальный банк ожидает получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка. Это даст возможность увеличить международные резервы до $20,5 млрд (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года", - подчеркнули в пресс-центре.