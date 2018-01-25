Маск обещает запустить самую мощную ракету Falcon Heavy уже через неделю
Об этом сообщает The Guardian.
SpaceX испытала свою самую ракету - Falcon Heavy. Если объяснять просто, то Heavy - это три Falcon 9, связанных вместе.
Ранее Маск говорил, что все задержки и переносы запуска связаны как раз с тем, что заставить работать синхронно сразу три ускорителя, на каждом из которых по 9 двигателей, очень сложно. Но компании это удалось.
Испытания длилось 10 секунд, отработали все 27 двигателей. Маск заявил, что все прошло по плану и "через неделю или около того" ракета поднимется в воздух.
Ракета уже стоит на изготовку в Космическом центе Кеннеди. Стартовать она будет из той же площадки, что и самые мощные ракеты "Сатурн-5" в рамках программы "Аполлон".
Heavy поднимут на 70 метров над стартовой площадкой. Планируется, что ракета будут использовать для доставки грузов на околоземную орбиту: она сможет поднимать туда до 64 т полезной нагрузки. После этого ракета может применяться для полетов на Марс.
Falcon Heavy продолжает главную идею Маска - повторное использование своих ракет. Все три ступени компания планирует вернуть на Землю.
Планируется, что два ускорителя вернутся на пусковую площадку на мысе Канаверал, а третий сядет на плавучую платформу в Атлантическом океане. Интересно, что в этой версии Falcon Heavy из трех ступеней две уже летали.
Напомним, что в качестве полезной нагрузки ракеты он выбрал новенький автомобиль производства его же компании Tesla. Ранее он говорил, что в воздухе с ракетой может произойти все что угодно - она просто может взорваться. Поэтому коммерческого груза на ней не будет.
В компании по-прежнему запускали в космос не самые привычные предметы. Так, во время дебютного испытания космического корабля Dragon на борту находился большой кусок сыра.
Запуск ракеты тяжелого класса должен был состояться еще в августе, но затем был перенесен на ноябрь, а затем на декабрь. В результате SpaceX объявила, что первый полет состоится уже в 2018 году.
В 2017 году компания успешно испытала все три ускорителя Falcon Heavy, собрала ракету и доставила на место старта.
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Напомним, американская компания SpaceX и космическое агентство NASA успешно запустили ракетоноситель Falcon 9 с спутником Dragon, который доставит более двух тонн груза на Международную космическую станцию
Ранее компания SpaceX также осуществила запуск телекоммуникационного спутника SES 11 / EchoStar 105.
Недавно Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планы SpaceX.
8 ноября компания Илона Маска SpaceX начала расследование причин взрыва двигателя нового поколения для ракеты Falcon 9.
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