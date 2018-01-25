Маск обещает запустить самую мощную ракету Falcon Heavy уже через неделю

25 января, 2018, 17:15

После того, как SpaceX успешно испытала свою новую ракету Falcon Heavy, Маск заявил, что ее запустят примерно через неделю. До этого сроки запуска несколько раз переносили

Об этом сообщает The Guardian.

SpaceX испытала свою самую ракету - Falcon Heavy. Если объяснять просто, то Heavy - это три Falcon 9, связанных вместе.

Ранее Маск говорил, что все задержки и переносы запуска связаны как раз с тем, что заставить работать синхронно сразу три ускорителя, на каждом из которых по 9 двигателей, очень сложно. Но компании это удалось.

Испытания длилось 10 секунд, отработали все 27 двигателей. Маск заявил, что все прошло по плану и "через неделю или около того" ракета поднимется в воздух.

Ракета уже стоит на изготовку в Космическом центе Кеннеди. Стартовать она будет из той же площадки, что и самые мощные ракеты "Сатурн-5" в рамках программы "Аполлон".

Heavy поднимут на 70 метров над стартовой площадкой. Планируется, что ракета будут использовать для доставки грузов на околоземную орбиту: она сможет поднимать туда до 64 т полезной нагрузки. После этого ракета может применяться для полетов на Марс.

Falcon Heavy продолжает главную идею Маска - повторное использование своих ракет. Все три ступени компания планирует вернуть на Землю.

Планируется, что два ускорителя вернутся на пусковую площадку на мысе Канаверал, а третий сядет на плавучую платформу в Атлантическом океане. Интересно, что в этой версии Falcon Heavy из трех ступеней две уже летали.

Напомним, что в качестве полезной нагрузки ракеты он выбрал новенький автомобиль производства его же компании Tesla. Ранее он говорил, что в воздухе с ракетой может произойти все что угодно - она ​​просто может взорваться. Поэтому коммерческого груза на ней не будет.

В компании по-прежнему запускали в космос не самые привычные предметы. Так, во время дебютного испытания космического корабля Dragon на борту находился большой кусок сыра.

Запуск ракеты тяжелого класса должен был состояться еще в августе, но затем был перенесен на ноябрь, а затем на декабрь. В результате SpaceX объявила, что первый полет состоится уже в 2018 году.

В 2017 году компания успешно испытала все три ускорителя Falcon Heavy, собрала ракету и доставила на место старта.

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Напомним, американская компания SpaceX и космическое агентство NASA успешно запустили ракетоноситель Falcon 9 с спутником Dragon, который доставит более двух тонн груза на Международную космическую станцию

Ранее компания SpaceX также осуществила запуск телекоммуникационного спутника SES 11 / EchoStar 105.

Недавно Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планы SpaceX.

8 ноября компания Илона Маска SpaceX начала расследование причин взрыва двигателя нового поколения для ракеты Falcon 9.