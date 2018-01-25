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Людей на колясках отныне будут ставить на ноги экзоскелеты. Правда, в США

Экзоскелет HAL (сокращение от Hybrid Assistive Limb) - первый медицинский роботизированный скелет в мире. По крайней мере, так утверждает производитель - японская компания Cyberdyne

Как сообщает Digital Trends, FDA недавно одобрил использование HAL на территории США.

HAL представляет собой экзоскелет для нижней половины тела, который увеличивает силу носителя. Датчики устройства прикрепляются к ногам пользователя и считывают биоэлектрические сигналы, посылаемые мозгом в мышцы.

В отличие от других роботизированных экзоскелетов, которые помогают людям с ограниченными возможностями, HAL сочетает автономный режим с ручным управлением. В результате пациенты могут постепенно восстанавливать способность ходить самостоятельно.

 

Ранее разработка Cyberdyne уже была сертифицирована в Европейском Союзе и Японии в качестве медицинского устройства; теперь наступила очередь Америки.

Однако немедицинский вариант HAL пока недоступен в США. Устройство облегчает выполнение тяжелой работы, в 10 раз увеличивая выносливость пользователя. На родине уже было продано около тысячи единиц. Возможно, в ближайшее время он также появится в Штатах.

В Японии роботизированная техника уже начала проникать в медицинские учреждения, в частности, в доме престарелых. Кроме экзоскелетов Cyberdyne, здесь начали использовать роботов-компаньонов и кровати, трансформирующиеся в инвалидные кресла. Пока речь о замене сотрудников роботами не идет, машины только облегчают работу людям.

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Специалистами из японских университетов Тохоку и Хокайдо был разработан робот, который может адаптироваться к физическим увечьям и показывать эмоции боли.
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