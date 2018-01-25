Латвийская авиакомпания будет чаще летать между Одессой и Ригой
25 января, 2018, 23:50
Латвийская авиакомпания airBaltic с 25 марта увеличит частоту полетов между Одессой и Ригой
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Отмечается, что в марте, июне и октябре будет выполняться 3 рейса в неделю, а в июле и августе частота возрастет до 6 рейсов в неделю.
АirBaltic летает между Ригой и Одессой на самолетах Boeing 737 и Bombardier Q400 NextGen.
В прошлом году авиакомпания перевезла на рейсах между Ригой и украинскими городами 113,5 тыс пассажиров, что на 54,4% превысило показатель 2016 года.
Читайте также. Барселона, Дубай и еще 14 направлений. Стало известно, куда будет летать украинский SkyUp
- В декабря 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что министерство проводит переговоры с 3 лоукост-авиакомпаниями по входу на украинский рынок.
- Между тем украинский лоукост SkyUp планирует стартовать уже весной.
- В 2017 году чаще всего из аэропорта "Киев" пассажиры летали в столицу Беларуси Минск.
- По 2017 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2016 годом на 27,5% и составили 10 554,4 тыс. человек.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-