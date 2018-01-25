Латвийская авиакомпания будет чаще летать между Одессой и Ригой

25 января, 2018, 23:50

Латвийская авиакомпания airBaltic с 25 марта увеличит частоту полетов между Одессой и Ригой

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что в марте, июне и октябре будет выполняться 3 рейса в неделю, а в июле и августе частота возрастет до 6 рейсов в неделю.

АirBaltic летает между Ригой и Одессой на самолетах Boeing 737 и Bombardier Q400 NextGen.

В прошлом году авиакомпания перевезла на рейсах между Ригой и украинскими городами 113,5 тыс пассажиров, что на 54,4% превысило показатель 2016 года.

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