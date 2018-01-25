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Китайские ученые впервые клонировали обезьян

Китайские ученые впервые клонировали обезьян так же, как знаменитую овечку Долли

О своем достижении они рассказали в журнале Cell.

Макаки Чжунчжун и Хуахуа получили свои имена от китайского слова Zhonghua, что означает китайский народ, в знак национальной важности этого события. Это не первый случай клонирования обезьян, однако ранее применялся способ, при котором уже оплодотворенный эмбрион разделялся на несколько частей, что приводило к рождению нескольких генетически идентичных, как однояйцевые близнецы, обезьян.

В 1996 году с помощью переноса генетической информации, взятой из соматической клетки в яйцеклетку, была клонирована овца Долли. После этого ученые так же клонировали мышей, свиней, коров, собак и других животных, но поставить эксперимент с приматами никак не удавалось. Когда в 2003 году в США ученые не смогли создать ни одного клона с 716 яйцеклеток, было выдвинуто предположение, что для приматов этот метод вообще не подходит.

Китайские ученые использовали для клонирования генетическую информацию, полученную из эмбриональных фибробластов - клеток соединительной ткани. Исследователи ранее пытались использовать и клетки взрослых животных, но успеха это не принесло - клоны умерли вскоре после рождения. С 127 яйцеклеток 109 развились в эмбрионы, 79 из них были подсажены 21 суррогатной матери. Забеременели шесть из них. Лишь два детеныша родились живыми.

Изучение Чжунчжун и Хуахуа позволит больше узнать о клонировании приматов, о возможных болезнях и отклонениях. Пока неизвестно, может ли клонирование привести к каким-либо проблемам со здоровьем.

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