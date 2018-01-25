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Когда в Украине появится антикоррупционный суд? - В 21:10 в программе "Политклуб"

В четверг, 25 января, темой программы "Политклуб Виталия Портникова" станет антикоррупционный суд

Ведущий и гости студии поговорят о том, когда такой орган появится в Украине и какими должны быть его действия.

К разговору приглашены:

Григорий Шверк, народный депутат (БПП)

Игорь Лапин, народный депутат (Народный Фронт)

Игорь Попов, народный депутат (Радикальная партия)

Татьяна Ющенко, адвокат, эксперт Украинского института будущего

Татьяна Козаченко, адвокат

Виталий Титич, член Общественного совета добропорядочности

Смотрите в 21:10 на телеканале “Еспресо”. Будет интересно!

 

 

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