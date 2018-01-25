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Когда продадут "ПриватБанк" и каким он будет через 4 года. Комментарий главы наблюдательного совета

Исполнение пятилетней стратегии развития ПриватБанка завершится его приватизацией в 2021 году

Об этом в интервью FinClub заявил глава наблюдательного совета ПриватБанка Энгин Акчакоча.

"Срок действия стратегии - с 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019 года и далее", - сказал он.

По его словам, приватизация запланирована на последний этап реализации стратегии.

"Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года. Важно понимать, что стратегия разрабатывалась McKinsey&Company совместно с ПриватБанком. Только после того, как мы получим подтверждение по стратегии от собственника - Министерства финансов, мы сможем предоставить инструкции банка, чтобы он начинал работать в соответствии с ними", - заявил Акчакоча.

Выбор компании McKinsey, как объясняет глава наблюдательного совета, был условием продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.

"Это было требование МВФ, чтобы стратегию готовила независимая высококвалифицированная компания. Для некоторых проектов важно, чтобы они были разработаны независимыми компаниями, которые специализируются именно на этом", - добавил он.

Также Акчакоча подчеркнул, что за четыре года в ходе реформирования структуры Приватбанка планируется сократить его сеть.

"Сеть и штат будут меньше, чем сегодня. Клиентов будет больше, чем сегодня. Доходность станет гораздо выше", - подчеркнул он.

  • Напомним, сейчас продолжается распродажа имущества национализированного Приватбанка.
  • 4 сентября Печерский райсуд арестовал помещения завода по производству напитков "Биола", земельные участки в Одесской области, недвижимость в Одессе, Киеве, Днепре, самолет Boeing 767 и наложил арест на здание телеканала "1+1".
  • 29 сентября стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал около 1,25 тыс. вагонов различных типов, а также свыше 30 тепловозов и 15 электровозов, которые принадлежат связанным с экс-владельцами Приватбанка.
  • Кроме того, ПриватБанк продает через госпредприятие "СЕТАМ" 17 объектов недвижимости на сумму 50 млн грн. Все объекты находятся в Днепре.
  • Ранее заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщала, что Украина в лице Минфина намерена за 5 лет выйти из капитала Приватбанка.
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