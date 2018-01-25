Javelin в Украине могут заставить Россию изменить поведение, - экс-командующий Армии США в Европе

25 января, 2018, 08:43

Противотанковые ракетные комплексы Javelin в Украине способны заставить Россию пересмотреть свое поведение и изменить восприятие конфликта на Донбассе

Об этом во время брифинга заявил бывший командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес, сообщает "Голос Америки".

"Не знаю, как украинцы их используют, но убежден, что россияне будут отслеживать местонахождение Javelin, потому что это очень эффективная система, которая может изменить то, как кто-то воспринимает ситуацию. Теперь россияне будут знать, что Украина имеет Javelin. Это, я считаю, заставит россиян, сепаратистов просмотреть их действия ", - подчеркнул Ходжес.

Американский военный также подчеркнул, что присутствие в украинском арсенале Javelin может заставить противника отказаться от тактики захвата небольших кусков украинской территории в благоприятные моменты.