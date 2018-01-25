Гривня может стабилизироваться весной, - глава совета НБУ

25 января, 2018, 18:18

Фундаментальных факторов для девальвации гривни сейчас нет, национальная валюта может стабилизироваться весной

Об этом на своей Facebook-странице написал глава совета НБУ Богдан Данилишин.

"Однако если проанализировать динамику обменного курса гривни к доллару США в течение последних лет, то текущая ситуация на валютном рынке Украины выдается традиционной", - написал Данилишин.

Кроме того, глава совета НБУ отметил влияние ряда сезонных факторов на курс нацвалюты.

По его словам, это прежде всего касается сужения предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за более низких объемов поступления иностранной валюты от экспортеров в Украине. В частности потому, что они предпочитают хранить свои средства в иностранной валюте за рубежом.

Отметим, что высокий спрос на иностранную валюту фиксировался, в частности, со стороны газотрейдеров и предприятий топливно-энергетического комплекса. В результате в декабре-январе наблюдалось оживление спроса на безналичную иностранную валюту.

Среди объективных факторов, влияющих на курс, Данилишин отметил нарастающее отрицательное сальдо торгового баланса, которое за 11 месяцев 2017 возросло в 2,2 раза - до $5,2 млрд.

Глава совета НБУ добавил, что существенно способствовать курсовой стабильности будет возобновление сотрудничества Украины с МВФ и получение макрофинансовой помощи от ЕС.

Напомним, с начала 2018 гривня демонстрирует значительное снижение по отношению к доллару. Так, официальный курс доллара с 1 января 2018 года увеличился с 28,06 грн до 28,86 грн.

Как сообщил The Economist, украинская гривня стала самой недооцененной валютой в мире по так называемому индексу Биг-Мака.