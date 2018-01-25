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Grumpy cat получит $710 тысяч за нарушение права авторского


фото: Daily Express
Бренд Grumpy cat выиграл судебный иск против сети американских кофеен и получит $710 тысяч возмещений

Об этом сообщает Sky News.

Grumpy cat и ее постоянная сердитая мордочка стали сенсацией в социальных сетях в 2012 году. Позже того же года владелица кошки заключила договор с сетью кофеен Grenade Beverage LLC.

По соглашению кофейня могла использовать картинки Grumpy cat на своих напитках, но незаконно печатала всемирно известную мордочку на футболках, бутылках для соусов и тому подобное.

Из-за этого в декабре 2015 года хозяйка животного Табата Бандесен подала в суд на Grenade Beverage LLC за нарушение договора. В ответ сеть кофеен также подала иск на бренд, где указала, что владелица мало вспоминала о продукции кофейни в своих постах в Instagram.

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Однако суд присяжных вынес решение в пользу сердитого котика, обязывая Grenade Beverage LLC выплатить $710 тысяч (20,4 млн гривень) из-за нарушения авторских прав.

Адвокат Grumpy Cat Давид Джонелис отметил, что это был первый случай на его памяти, когда интернет-мем выиграл судебный иск.

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