Grumpy cat получит $710 тысяч за нарушение права авторского
Об этом сообщает Sky News.
Grumpy cat и ее постоянная сердитая мордочка стали сенсацией в социальных сетях в 2012 году. Позже того же года владелица кошки заключила договор с сетью кофеен Grenade Beverage LLC.
По соглашению кофейня могла использовать картинки Grumpy cat на своих напитках, но незаконно печатала всемирно известную мордочку на футболках, бутылках для соусов и тому подобное.
Из-за этого в декабре 2015 года хозяйка животного Табата Бандесен подала в суд на Grenade Beverage LLC за нарушение договора. В ответ сеть кофеен также подала иск на бренд, где указала, что владелица мало вспоминала о продукции кофейни в своих постах в Instagram.
Однако суд присяжных вынес решение в пользу сердитого котика, обязывая Grenade Beverage LLC выплатить $710 тысяч (20,4 млн гривень) из-за нарушения авторских прав.
Адвокат Grumpy Cat Давид Джонелис отметил, что это был первый случай на его памяти, когда интернет-мем выиграл судебный иск.
- Впервые об иске стало известно 15 декабря 2015 года.
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