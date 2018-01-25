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Государство будет компенсировать 30% стоимости жилья молодым семьям. Новости компании

Укргазбанк подписал с Фондом содействия молодежному жилищному строительству Меморандум о сотрудничестве

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Рынок ипотеки в Украине получил новый толчок для развития. Государственный Укргазбанк подписал с Фондом содействия молодежному жилищному строительству Меморандум о сотрудничестве. Благодаря этой социальной программе больше молодых семей смогут получить собственное жилье. Первый взнос в 30% компенсирует государство.

"Если человек, который хочет получить компенсацию от "Держмолодьжитла" на приобретение жилья, и ей не хватает какой-то части на приобретение, то она обращается в Укргазбанк, и он может предоставить кредит. А уже "Держмолодьжитло" обеспечит за счет бюджета возмещение части, предусмотренной законом", - подчеркнул глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Возмещение от государства украинцы могут получить во всех регионах Украины. Деньги можно тратить как на приобретение, так и строительство и реконструкцию помещений. В этом году на реализацию программы предусмотрено 100 миллионов гривень. И в Фонде надеются, что объем финансирования увеличится за счет средств местных бюджетов.

"Мы на сегодняшний день имеем прогнозные расчеты денежных средств в местных бюджетах на различные наши программы, финансово-кредитные механизмы. И по прогнозам мы ожидаем около 250 миллионов гривень", - отметил глава Государственного фонда содействия молодежному строительству Сергей Комнатный.

Если семья пожелает инвестировать в жилье еще на этапе строительства, то выгоднее это делать через проверенных застройщиков. Банк сотрудничает с более чем 30 надежными девелоперскими компаниями.

"До того, как банк подписывает соглашение с каким-то застройщиком, а это все лидеры и киевского, и региональных рынков, этот застройщик проходит очень плотную проверку с точки зрения того, что то будущее жилье человек получит", - подытожил Шевченко.

Благодаря программе уже в этом году владельцами нового жилья смогут стать от 300 до 350 семей. В случае успешного старта их количество ежегодно может возрастать в несколько кратном размере, надеются подписанты Меморандума.

 

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