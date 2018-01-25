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Главу Госаудитслужбы отпустили под личное обязательство. Она прокомментировала решение суда


фото: nashigroshi
Главе Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении, избрали меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток до 25 марта

Такое решение принято 25 января на заседании Соломенского райсуда Киева, передает Эспрессо.TV.

Дело рассматривал судья Александр Бобровник.

Также суд обязал Гаврилову сдать все паспорта, участвовать в следствии и избегать общения со свидетелями по делу.

Глава Госаудитслужбы после заседания суда пообщалась с журналистами. 

Гаврилова довольна решением суда, а дело против себя назвала "уголовным преследованием, связанным с профессиональной деятельностью".

"Я, честно говоря, этим решением довольна, уже наконец пошел отсчет концу расследования дела, что, наконец, начнется активная фаза действий. Я готова доказывать свою невиновность", - подчеркнула она.

Также она добавила, что хочет, чтобы "все были в равных условиях, когда речь идет о декларировании".

"Руководители НАБУ также должны декларировать. Давайте мы все научимся декларировать, а не искать у кого-то соломинку, не видя у себя бревно", - прокомментировала Гаврилова.

Прокурор САП Виталий Кравец сказал, что комментировать решение суда пока не может, потому что еще не увидел полный текст постановления. Но с решением суда согласен.

  • Напомним, 23 января детективы НАБУ сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.
  • По данным НАБУ, женщина имеет квартиру и два паркоместа в Киеве, внедорожник (2016 года выпуска), дорогостоящуую мебель, технику, золотые слитки и наличные деньги суммой $112,8 тыс. и 8,5 тыс евро.
  • Впоследствии Гаврилова рассказала, откуда у нее такие деньги.
  • Отметим, САП просил суд избрать Гавриловой меру пресечения в виде залога 1 млн грн.
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