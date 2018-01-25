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Главная цель миротворцев - не допустить замораживания ситуации на Донбассе, - генерал США

Миротворческая миссия ООН на Донбассе должна не допустить замораживания ситуации, как этого хочет Россия

Об этом заявил генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, сообщает "Голос Америки".

По его словам, результативности миротворческой миссии можно будет достичь лишь в том случае, если в ней будут участвовать "серьезные, квалифицированные силы, которые могут на самом деле в полной мере действовать в соответствии с мандатом".

"Если речь идет об ооновской миротворческой миссии (в Украине), они должны иметь мандат, который не позволяет заморозить нынешнюю ситуацию навсегда – как это делает Россия. Целью миссии должно быть выполнение Минска. Это должна быть профессиональная сила, которую бы уважали все стороны", - подчеркнул Ходжес.

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  • Напомним, 5 сентября 2017 года по итогам встречи американского дипломата Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым - Владимир Путин поддержал идею с размещением миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Однако он настаивает, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.
  • 20 сентября президент Петр Порошенко повторно обратился к Совбезу ООН с просьбой о развертывании международного миротворческого контингента в зоне боевых действий на востоке Украины. Впервые Украина просила об этом еще весной 2015 года.
  • Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.
  • Волкер заявил, что присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуальным до проведения местных выборов, после которых ответственность за безопасность в регионе перейдет к украинскому правительству.
  • 22 января 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что переговоры с Россией относительно введения миротворцев ООН на Донбасс до сих пор проходят сложно.
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