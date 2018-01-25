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Глава Roshen говорит, что день избрания Порошенко президентом был худшим в его жизни. И объяснил, почему


фото: nv.ua
Президент и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский рассказал, что самый неприятный день в его жизни был, когда его бизнес-партнера Петра Порошенко избрали президентом

Об этом он заявил в интервью "Новое время".

Он пояснил, что тогда понял, что теперь ему придется оправдываться, как заработали на конфетах.

"Когда моего бизнес-партнера выбрали на эту должность, это был самый неприятный день в моей жизни. Потому что я понял: теперь мне надо оправдываться, почему мы заработали деньги на конфетах", - пояснил глава Roshen.

Он также добавил, что компания процветала и раньше, когда Порошенко не был президентом. Однако, по его словам, сейчас все начинают забывать об этом.

"Когда Порошенко выбрали президентом Украины, я сразу понял: у нас начнутся проблемы. Так оно и получилось. Я был одним из тех людей, кто был крайне не рад тому, что Порошенко стал президентом", - добавил Москалевский.

Отмечается, что корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире.

Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления на пост главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" в январе 2016 года президент заявил о подписании договора о передаче кондитерской корпорации в траст.

В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen. Он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управляющий траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд Кондитеринвест, еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.

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